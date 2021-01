L'annulation de la saison en football amateur ? Un scénario de plus en plus probable

Et le football amateur en Belgique cette saison ? Le comité de concertation se réunira à nouveau vendredi et cela pourrait avoir un impact.

Le Comité de concertation devrait prolonger les règles sanitaires mises en place depuis un certain temps pour lutter contre le coronavirus. Ce qui prolongerait donc la suspension des entraînements.



Conclusion ? Il ne sera pas non plus possible de redémarrer la compétition immédiatement. Jouer au football le 14 février semble impossible.

Fin de la saison ?

Par ailleurs, Voetbal Vlaanderen et l'ACFF souhaitaient également l'ouverture des cafeterias (source de revenus pour les clubs de football non-professionnel). Cela semble totalement impossible avant le 14 février.



Selon Het Laatste Nieuws, l'annulation de la saison en football amateur est un scénario plus probable de jour en jour.