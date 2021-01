La Roma avant la Juve, semaine charnière pour l'Inter et Romelu Lukaku

Maintenant ou jamais pour les Nerazzurri? Alors que l'AC Milan a repris sa marche en avant samedi soir, l'Inter de Milan aborde une semaine décisive dans la quête d'un Scudetto qui lui échappe depuis plus de dix ans.

Décevant en Ligue des Champions et éliminé de toutes compétitions européennes avant même le printemps, l'Inter Milan n'a plus que la course au titre à se mettre sous la dent. Cétait l'objectif principal en début de saison, c'est désormais la seule ambition du club lombard pour les mois à venir. Autant dire que la semaine qui vient sera décisive et que le faux-pas semble interdit contre la Roma ce dimanche (coup d'envoi à 12h30).

Faire oublier le faux-pas génois

L'Inter avait une occasion en or de prendre la tête du championnat, mais l'Inter s'est planté mercredi. Quelques heures avant que le solide leader du championnat concède sa première défaite de la saison, les Nerazzurri ont loupé le coche à la Sampdoria, après avoir pourtant obtenu un penalty en tout début de match. Un fâcheux incident de parcours avant d'affronter deux cadors du championnat.

L'AC a mis la pression

S'ils ont été battus par la Juve, les Rossoneri ont très vite fait oublier leur première défaite de la saison. Sans concession, l'AC Milan a dompté l'autre club de Turin, maté en à peine plus d'une demi-heure samedi soir. Résultat, c'est avec quatre points de retard que l'Inter aborde le choc contre la Roma.

3. La Roma, une machine bien huilée

Mais la Roma représentera un défi particulièrement piégeux pour Romelu Lukaku et ses partenaires. Bien installés sur le podium de Serie A, les Romains viennent d'enchaîner trois victoires. Emmenée par un Henrikh Mkhitaryan en pleine bourre (8 buts, 7 assists en championnat), la Louve est bien affûtée et peut espérer revenir à hauteur de son adversaire du jour à la deuxième place du championnat en cas de succès. Une motivation supplémentaire pour les Giallorossi.

4. La Juve est relancée

Malgré un début de saison délicat, le nonuple champion en titre n'a pas l'intention de céder son bien à l'issue de la saison. Les Bianconeri l'ont démontré en faisant tomber l'AC Milan mercredi dernier. La lourde défaite subie sur la pelouse de la Fiorentina en fin d'année 2018 semble déjà oublier et dans une semaine, Cristiano Ronaldo et ses équipiers auront l'occasion de le démontrer contre l'Inter.

Ce choc prévu dimanche prochain, les troupes d'Antonio Conte ont intérêt à l'aborder avec un maximum de confiance et un de points d'avance sur la Juve. La mission est claire donc: prendre les trois points au Stadio Olimpico ce dimanche...