Et si Virton profitait de la saison blanche en Amateurs pour faire son retour en D1B ?

L'Excelsior Virton a récemment gagné son procès face aux instances du football belge et devrait théoriquement être réintégré en D1B. Et si le scénario qui se profile aidait les Gaumais ?

C'est une théorie émise par Het Laatste Nieuws : l'Excelsior Virton, privé de licence et exclu de la D1B en 2020, pourrait faire son grand retour dès la saison prochaine si les étoiles s'alignent pour les Gaumais. Rappel : en novembre dernier, l'autorité belge de la concurrence donnait raison à Virton dans sa lutte contre les instances du football belge, imposait à la RBFA de réintégrer le club dès que possible en D1B.

Et cela pourrait être facilité par le scénario qui se profile : on se dirige droit vers une saison blanche au sein du football amateur, malgré les quelques bribes d'espoir que certains peuvent encore entretenir, et cela priverait la Nationale 1 de tout montant sportif. Pour éviter des montées administratives (et donc des luttes interminables entre les clubs disposant de la licence), la solution pourrait être ... de replacer Virton en D1B, pour remplacer Bruges NXT. Les équipes Espoirs devraient alors remettre à plus tard leur intégration au championnat de D1B. Tout cela n'est que théorique, mais on imagine bien sûr que les tractations seront tendues en coulisses dans les mois à venir ...