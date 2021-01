Raymond Domenech a décidé de prendre exemple sur Zinédine Zidane

Pour son troisième match aux commandes du FC Nantes, le technicien français ne devrait pas chambouler son équipe face à Lens dimanche (15h) en Ligue 1.

Raymond Domenech mise sur la stabilité et prend exemple sur un certain Zinédine Zidane au Real Madrid. "Je suis parti sur une idée de base. Je n’aime pas, et les joueurs non plus, quand cela change trop, a expliqué le technicien. J’ai vu quelque chose qui m’a conforté là-dessus. Je me souviens du Real avec Zidane. A un moment, les joueurs sont allés le voir pour lui dire d’arrêter de bouger et de changer l’organisation de jeu. Zidane a stabilisé et ils ont eu toute une série de résultats derrière", a expliqué en conférence de presse le coach des Canaris.

"Les joueurs ont besoin de cela, de cette stabilité. Ils ont besoin d’automatismes. Nous (le staff, ndlr), on a besoin de créer cela et on ne peut pas tout chambouler. Cela ne veut pas dire que l’on est figé mais il faut être performant et montrer quelque chose. Je ne vais pas changer de système du jour au lendemain, d’organisation ou de joueurs", a conclu Domenech.