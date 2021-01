Luka Jovic double buteur, Schalke 04 regoûte déjà à la défaite

Retour gagnant pour l'attaquant serbe à Francfort.

Incroyables "débuts" pour Luka Jovic avec l'Eintracht Francfort. Prêté par le Real, l'attaquant serbe retrouve le club qui lui avait permis de se révéler au plus haut niveau et il a inscrit deux buts... en 20 minutes.

Avant ça, Schalke 04, qui avait gagné son premier match de la saison la semaine dernière, avait pourtant tenu tête à l'Eintracht Francfort. Avec Benito Raman durant une heure, les Königdsblauen avaient répondu à l'ouverture du score de Silva An via Matthew Hoppe à la demi-heure.

Deux buts en 20 minutes vs 0 but en 208 minutes

Mais Luka Jovic est monté au jeu. L'attaquant serbe a remplacé Erik Durm à la 62e minute de jeu, il a trouvé le chemin des filets dix minutes plus tard. Et c'est lui qui a enfoncé le clou dans les arrêts de jeu. Il n'avait pas inscrit le moindre but avec le Real en 208 minutes de jeu cette saison, il inscrit un doublé en huit minutes.

L'amorce d'une belle deuxième partie de saison pour Luka Jovic? C'est encore tôt évidemment, mais ça commence fort et son doublé permet à l'Eintracht de revenir à trois points du top 4. Schalke 04 reste pour sa part coincé à la dernière place avec sept petits points, comme Mayence.