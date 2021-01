Olivier Giroud clame son admiration pour Zlatan Ibrahimovic

Le Français et le suédois ont un point commun: malgré leur âge, ils continuent d'être performants.

Au moment de décrire son bel état de forme, et sa longévité au plus haut niveau malgré le poids des années, l’attaquant de Chelsea Olivier Giroud (34 ans, 10 matchs et 3 buts en Premier League cette saison) s’est appuyé sur l’exemple de Zlatan Ibrahimovic (39 ans, 7 matchs et 10 buts en Serie A cette saison), toujours plus fort avec l’AC Milan.

"C’est une question de motivation, de ce que tu mets dans ta préparation pour rester toujours en forme, surveiller ton sommeil, ce que tu manges, toujours essayer d’aider l’équipe à atteindre un but. J’ai encore faim. (…) Je pense que c’est la même chose pour les joueurs qui ont 34, 35, 36 ans…. Zlatan pensait qu’il pouvait encore apporter quelque chose au football européen et il l’a montré depuis le début de la saison", a expliqué le champion du monde pour le podcast Chelsea’s Mike’d Up.

Nul doute que le Suédois, 4e meilleur buteur de Serie A, appréciera !