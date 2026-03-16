Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/03: Nsimba

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Nsimba

La bonne affaire à saisir de l'été ? Le Standard sur la piste d'un buteur de Pro League en fin de contrat

Malgré la dernière place de l'équipe, Bruny Nsimba est en forme à Dender. Il y vit vraisemblablement ses derniers mois et aura l'embarras du choix cet été. (Lire la suite)