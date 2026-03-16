"Le seul langage que le conseil d'administration semble comprendre" : des supporters en grève en D1B

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Photo: Photonews

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La tension monte à Lokeren depuis quelques jours. Le groupe de supporters The Authentics, assez influent, n'était pas présent pour le match de ce week-end contre les U23 de La Gantoise.

Hier, Daknam était plus calme que d'habitude. En cause, l'absence des Authentics, qui ont boycotté la rencontre. Le groupe de supporters est très inquiet de l'avenir du club. Excédés par l'immobilisme et le silence de la direction, les sympathisants waeslandiens sont passés à l'action.

"Non pas par plaisir, mais parce que c’est le seul langage que le conseil d’administration semble comprendre. Nous avons atteint nos limites", déplore le collectif dans Het Laatste Nieuws.

Lokeren a-t-il retenu les leçons de ces dernières années ?

La politique sportive et la gestion du club sont remises en cause. Les supporters réclament plus de dialogues et de transparence mais expliquent que la direction "continue à se complaire du haut de sa tour d'ivoire'.

Les Authentics avaient précédemment réclamé des consultations entre le conseil d'administration actuel et un nouveau groupe d'investisseurs mené par l'entrepreneur Joris Van der Gucht. "Asseyez-vous à la table des négociations", réclamaient-ils.


Leur appel était resté sans réponse, le ton s'est donc durci. Si la situation n'évolue pas, le boycott pourrait se prolonger à l'occasion des prochains matchs. Sur le terrain, Lokeren s'est paradoxalement offert sa plus large victoire de la saison (4-1).

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