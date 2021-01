Lukasz Teodorczyk manquera les retrouvailles avec Anderlecht

Il avait participé à la courte victoire arrachée par les Zèbres au match aller, il devra faire l'impasse sur le match retour.

Pas de retour dans le groupe de Karim Belhocine au moment d'aborder le déplacement au Sporting d'Anderlecht. Déjà privé, entre autres, de Steeven Willems, Ken Nkuba, Ivan Gorano Gjoko Zajkov et de Cristophe Diandy, le coach des Zèbres ne pourra pas non plus compter sur Lukasz Teodroczyk.

Malade, l'attaquant polonais avait fait l'impasse sur le match de samedi contre Malines, il manquera son retour au Parc Astrid. Pas de deuxièmes retrouvailles avec le Sporting donc pour Teo, qui avait inscrit 45 buts en 93 rencontres disputées sous la vareuse mauve.