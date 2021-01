Coupe du monde des clubs : le Bayern connaît son adversaire pour les demi-finales

Le coup d'envoi de la Coupe du monde des Clubs sera donné le 4 février prochain avec un match entre les Sud-Coréens d'Ulsan Hyundai et les Tigres UANL d'André-Pierre Gignac.

Champion d’Europe, le Bayern Munich ne fera son entrée dans la compétition qu'en demi-finale et il connaît déjà son adversaire. En effet, après le tirage au sort effectué au siège de la Fifa ce mardi, on sait que le futur adversaire sera le vainqueur du duel entre le club égyptien d’Al Ahly et Al Duhail.

Les demi-finales sont prévues le 8 février avec une finale trois jours plus tard.

La Coupe du monde des Clubs se déroule cette année au Qatar. Un trophée qui revient à un club européen depuis 2013.