Un ancien joueur de Monaco loue Thierry Henry: "Des entraînements différents, il n'a pas eu sa chance"

Seydou Sy a connu Thierry Henry entraîneur du côté de l'AS Monaco. Le gardien de but sénégalais a vu ce que le champion du monde 98 pouvait apporter à un groupe.

Cette semaine, dans une longue interview donnée à So Foot, Thierry Heny est revenu sur sa nouvelle carrière d'entraîneur, sur ses difficultés et sur sa nouvelle expérience en MLS. En contactant Seydou Sy, ancien gardien de l'AS Monaco, nous voulions avoir l'avis d'un joueur qui l'a cotoyé à l'entraînement et ce tous les jours.

Une nouvelle méthode d'entraînement

"Il est vraiment venu avec une nouvelle méthode d'entraînement", nous confie le Sénégalais. "D'abord il parle à chaque joueur dans le noyau, ensuite sur le terrain il veut que tout le monde participe aux exercices, même les gardiens de but. Il voulait qu'on améliore notre jeu au pied, qu'on participe au jeu. J'ai beaucoup appris de ce côté-là".

Il a vraiment apporté quelque chose de différent: "C'est quelqu'un de carré. Le vestiaire devait être rangé, on devait laver nos crampons nous-mêmes, mais il m'a appris des choses sur moi-même que je ne savais pas avant. Avec lui, la star c'est l'équipe."

Il arrivait à 7h00 du matin pour s'entraîner à la salle

L'équipe en question, l'AS Monaco, ne l'a pourtant pas conservé plus de 3 mois: "Il ne faut pas oublier qu'il y avait beaucoup de blessés. La direction voulait des résultats immédiatement, c'était pas compatible. Il aurait pu nous apporter beaucoup sur la longueur. Quand tu as un entraîneur qui arrive à 7h00 du matin, qui s'entraîne à la salle avant de s'entraîner aussi avec nous, cela veut tout dire. C'est vraiment dommage qu'il soit parti car il n'a pas eu le temps de mettre ce qu'il voulait en place".