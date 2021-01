Villas-Boas confirme la "guerre" entre Payet et Thauvin: "Il n'iront pas en vacances ensemble"

Depuis quelques semaines, ce n'est plus du tout l'entente cordiale entre les deux internationaux français.

Depuis quelques semaines, les rumeurs font étét d'une mauvaise entente entre Dimitri Payet et Florian Thauvin. Les deux hommes ont eu quelques mouvements d'humeur l'un evers l'autre lors de la dernière rencontre, une défaite contre Nîmes.

En conférence de presse, André villas-Boas n'a pas nié les faits: "On a clarifié l’ambiance après le match contre Nîmes. Mais avec toute cette dynamique, ça n’aide pas beaucoup à mettre une ambiance plus heureuse. Mais je ne pense pas qu’ils vont passer des vacances ensemble. Le plus important, c’est l’OM. Je ne suis pas ici pour effacer leur histoire à l’OM, je veux que tous les deux aident l’OM à atteindre ses objectifs. Ce n’est pas la première fois que j’ai ça dans un vestiaire », a-t-il raconté en conférence de presse.

Voilà un élément de plus dans la saison compliquée de l'Olympique de Marseille.