Jürgen Klopp clair à propos du mercato hivernal de Liverpool

Les Reds sont dans une passe compliquée en championnat. Ils n'ont plus gagné depuis cinq rencontres.

Jürgen Klopp vit une situation plutôt compliquée avec Liverpool ces dernières semaines. Les Reds ont dégringolé à la 4e place du classement en Premier League et affichent un récent bilan comptable de 3 points sur 15.

La blessure de Virgil Van Dijk semble faire du tort à la défense de Liverpool. Mais pas question de renforts durant le mercato hivernal : "Je ne vais pas me mettre à pleurer si je n'obtiens pas ce que je veux. Un défenseur central supplémentaire nous apporterait plus de stabilité mais cela ne va pas nous aider à inscrire plus de buts. On n'a aucune excuse", a déclaré Klopp en conférence de presse.