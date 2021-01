Liga : l'Athletic Bilbao écrase Getafe

L'Athletic Bilbao n'a fait qu'une bouchée de Getafe lors de la seule journée de Liga de ce lundi soir.

Après avoir été mené dès la première minute par Getafe sur un but de Cucurella, l'Athletic Bilbao s'est vite repris et a égalisé dès la 12e minute avant de voir son adversaire manquer un penalty à la demi-heure. En seconde période, les Basques ont pris l'avance par Alvarez (50e) et ne l'ont plus lâchée, infligeant même un cinglant 5-1 à Getafe, 13e de Liga.