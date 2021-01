Tottenham prend le dessus en fin de partie sur Wycombe et file en huitièmes de FA Cup

Menés dès la 25e minute, les Spurs ont dû attendre les derniers instants de la première période pour que Gareth Bale égalise. En seconde période, Tottenham a bien cru devoir aller jusqu'aux prolongations, mais Harry Winks a enfin débloqué la situation en faisant 1-2 à la 86e : la résistance du club de Championship était brisée et un doublé de Ndombele finissait le travail (1-4 score final).

En huitièmes de finale de la FA Cup, Tottenham affrontera Everton.

𝗙𝗨𝗟𝗟-𝗧𝗜𝗠𝗘 ⏱️ Three late goals send us through to the fifth round of the FA Cup!



🔵 #WWFC 1-4 #THFC ⚪ pic.twitter.com/Wr7nx0D9dq