Lucas Pirard veut aider l'Union à remporter le titre : "Quand une telle opportunité se présente... ça ne se refuse pas"

Le Liégeois a été prêté par Waasland-Beveren à l'Union Saint-Gilloise lors de ce mercato hivernal.

Lucas Pirard s’entraîne maintenant depuis une semaine avec l'Union Saint-Gilloise. Le Liégeois a expliqué pourquoi il avait choisi de rejoindre le club bruxellois avant de livrer ses premières impressions. "Ma situation à Beveren ne me plaisait pas trop, étant sur le banc. Et donc je cherchais à me relancer pour les prochains mois. Il y a eu un intérêt de la part de l’Union, et quand une telle opportunité se présente… ça ne se refuse pas ! C’est un bon club, bien structuré, qui joue pour le titre. Que demander de plus ? Je veux participer à cette aventure et aider l’équipe à prendre le titre. Je recherche ce plaisir, jouer au football même si je viens en tant que deuxième gardien", a expliqué le portier âgé de 25 ans sur le site du club.

L'ancien gardien de Saint-Trond se sent déjà comme un poisson dans l'eau chez les Unionistes. "Il y a une belle ambiance dans ce groupe, surtout entre les gardiens. Il y a déjà des affinités, car l’accueil a été formidable. J’ai essayé de m’intégrer un maximum dès la première semaine. Nous avons deux jeunes gardiens et Anthony. Avec mes 100 matchs en D1, j’espère apporter toute mon expérience. En tant que gardien ? Je parle beaucoup, je communique beaucoup… C’est la clé du succès et du travail défensif", a conclu Pirard.