Ostende récupère trois joueurs pour affronter le Standard

Ce jeudi soir, le Standard tentera la passe de cinq sur la pelouse du KV Ostende.

Le Coronavirus a frappé le KV Ostende, mais cela est désormais presque derrière pour les Ostendais. Seul Ndicka est toujours en quarantaine.

Autrement dit: Capon, Theate et Hubert ont eu un test négatif cette semaine et rentrent donc en ligne de compte pour la rencontre face au Standard. Vandendriessche est blessé et manquera ce duel, tout comme Guri. Voici la liste de la sélection d'Alexander Blessin.

Selection: Hubert, Castro, Schelfhout, Hendry, Jakel, Tanghe, Theate, Skulason, Bataille, Capon, D'Arpino, Marquet, Patoulidis, Boonen, McGeehan, D'Haese, Hjulsager, Bätzner, Sakala, Kvasina, Thiam, Gueye.

