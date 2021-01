Arnaud Bodart : "Nous avons retrouvé un Standard conquérant"

Ce jeudi soir, le Standard de Liège affrontera Ostende lors de la 24ème journée de Jupiler Pro League.

Plusieurs fois décisif en début de saison, Arnaud Bodart a été élu plusieurs fois homme du match. "Lorsqu’un gardien a beaucoup de travail et est élu homme du match, c’est que quelque chose ne tourne pas rond", a expliqué en souriant le portier des Rouches. "Mais si on parle moins de moi, c’est tant mieux. Cela veut dire que les choses vont bien. J’ai moins de boulot ces dernières semaines mais je continue à faire mon job quand l’équipe en a besoin", a souligné le dernier rempart liégeois toujours aussi décisif, comme dimanche en fin de match devant Lukasz Teodorczyk.

Depuis l'arrivée de Mbaye Leye sur le banc du matricule 16, les Liégeois viennent d'enchaîner quatre victoires d'affilée. "Nous avions à coeur de faire un résultat pour Philippe Montanier fin de l'année dernière quand ça n'allait pas et cela nous a mis une pression supplémentaire. Les deux derniers matchs de l'année 2020 en sont un parfait exemple. Contre Saint-Trond et Mouscron, ce n’était pas nous. Nous étions tétanisés et nous faisions des erreurs que nous ne faisions pas habituellement. Nous avons tous coulés. Désormais, nous avons retrouvé le vrai Standard comme en tout début de saison, un Standard conquérant. Une équipe qui joue au football, qui se crée des occasions, qui marque et qui encaisse très peu. Toutefois, il ne faut pas s'enflammer pour autant", a prévenu le gardien liégeois.

Ce jeudi soir, les Rouches affronteront Ostende. "Un concurrent direct puisqu'ils sont classés à la 6ème place. Ce serait bien d'aller prendre les trois points là-bas. Ils ont vraiment de bons joueurs et ont une philosophie de jeu", a conclu Bodart.