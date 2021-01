Arteta s'enflamme pour un de ses joueurs: "Il y a eu un déclic"

L'entraîneur d'Arsenal, qui est passé de l'enfer au presque paradis, remarque un énorme changement chez l'un de ses joueurs.

Auteur d'un but et d'une passe décisive face à Southampton (3-1) mardi en Premier League, l'attaquant d'Arsenal Alexandre Lacazette (29 ans, 17 matchs et 8 buts en Premier League cette saison) a confirmé son retour en forme. Devant les médias, l'entraîneur des Gunners Mikel Arteta a souligné un déclic chez l'international français.

"Avec la nouvelle dynamique plus positive de l'équipe, il a trouvé sa forme. Il a aussi enchaîné plus de matchs comme titulaire et surtout il a marqué. Pour tous les joueurs, il s'agit d'une bonne combinaison, notamment pour un buteur comme lui. Il se doit d'être décisif", a commenté le technicien espagnol.

Sur les six derniers matchs d'Arsenal en championnat, Lacazette a marqué 5 buts et délivré 1 passe décisive.