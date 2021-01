Di Maria en rajoute sur Messi: "Si je joue avec lui, après je pourrai prendre ma retraite"

L'Argentin et sa femme seraient heureux de voir le petit Argentin arriver au PSG.

Sous contrat jusqu'en juin prochain, Lionel Messi (33 ans, 23 matchs et 15 buts toutes compétitions cette saison) pourrait quitter le FC Barcelone. Alors que la possibilité qu'il rejoigne le Paris Saint-Germain est réelle, l'attaquant argentin est vivement conseillé par son compatriote du club de la capitale, Angel Di Maria (32 ans, 22 matchs et 3 buts toutes compétitions cette saison).

"J’ai toujours eu envie de jouer avec lui en club, je n’en profite pas assez en sélection. Ma femme m’a dit : 'Si Leo arrive à venir, on reste et tu lui fais du asado (un barbecue argentin, ndlr)'. Je ne te raconte pas... Mais ce serait génial, je ne pourrais pas en demander plus en matière de football. Je veux en profiter sereinement. J’ai joué avec Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé. Si je joue avec Leo, je pourrais ensuite prendre ma retraite tranquillement", a indiqué El Fideo pour TyC Sports.

Pour rappel, Di Maria arrive lui aussi en fin de contrat au PSG.