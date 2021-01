La mauvaise nouvelle pour Liverpool

Ce n'est pas la saison du Camerounais !

Déjà privé de Virgil van Dijk et de Joe Gomez, blessés pour de longues semaines encore, Liverpool a perdu un autre de ses défenseurs centraux, à savoir Joël Matip (29 ans, 12 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison).

En effet, le solide roc camerounais a été touché aux ligaments d'une cheville contre Tottenham (3-1), jeudi en Premier League, selon l'entraîneur des Reds, Jürgen Klopp. Un nouveau coup dur dans l'effectif des Scousers qui pourrait pousser les dirigeants à s'activer pour attirer un joueur supplémentaire dans le secteur défensif.