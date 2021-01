Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic suspendus?

Deux jours après leur affrontement, Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic vont connaître la sanction qui en découlera.

Les images ont enflammé l'Italie et la planète foot, la balle est désormais dans le camp des instances disciplinaires du football italien. Ce vendredi, la FIGC va, en effet, analyser le rapport de l'arbitre et les images du tête à tête que se sont livrés Zlatan Ibrahimovic et Romelu Lukaku, mardi soir, en demi-finale de la Coupe d'Italie.