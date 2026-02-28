Sans surprise, Loïs Openda n'a pas convaincu : la Juventus espère s'en débarrasser

Loïs Openda sera-t-il encore un joueur de la Juventus la saison prochaine ? Rien n'est moins sûr, et ce même si la Vieille Dame a une option d'achat obligatoire.

Qu'a-t-il bien pu passer par la tête de la Juventus l'été dernier ? Loïs Openda était en difficulté au RB Leipzig, dans une équipe au style pourtant taillé pour lui, et avait besoin d'un surplus de confiance pour se relancer. Signer dans un championnat plus fermé que la Bundesliga et dans une équipe où la pression est énorme semblait un pari très, très risqué.

Mais la Juventus n'a pas seulement accueilli Openda en prêt : elle a aussi signé une option d'achat... obligatoire à hauteur de 45 millions d'euros. Le bilan à quelques mois de la fin de la saison est sans appel : c'est un échec total.

La Juventus veut se débarrasser d'Openda

Avec 2 buts en 35 matchs et un impact offensif inexistant, le Diable Rouge n'a pas retrouvé la forme, et est même régulièrement écarté du onze de base par Luciano Spalletti. L'entraîneur italien ne compte plus sur Openda, peu importe l'investissement obligatoire déposé par la Vieille Dame.

Résultat : la Gazzetta dello Sport assure désormais que Loïs Openda fait partie des 7 joueurs que la Juventus a déjà prévu de mettre sur le marché des transferts l'été prochain. Le Belge n'a pas encore marqué en 2026, et a été laissé hors du onze de base par Spalletti lors du double duel de Champions League contre le Galatasaray, montant au jeu en fin de match sans faire la différence.



Le club italien devra se résoudre à une grosse perte financière l'été prochain, voire à prêter Loïs Openda pour lui permettre de se refaire - enfin - une santé. Car en sélection non plus, il ne faut pas s'attendre à voir le Diable Rouge reprendre la confiance : Rudi Garcia n'en fait pas un titulaire régulier, même en l'absence de Romelu Lukaku...