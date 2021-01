🎥 Le capitaine montre la voie, première courte victoire pour Tuchel à Chelsea

Chelsea a dû patienter avant de se mettre à l'abri, mais les Blues ont offert à Thomas Tuchel sa première victoire avec Chelsea.

Après un pâle 0-0 pour la première de l'ancien coach du PSG, Chelsea se devait de réagir dimanche après-midi, contre Burnley qui s'est donné de l'air dans le bas de classement mais qui n'est pas encore tout à fait rassuré.

Une victoire à l'Espagnole pour les Blues

Et le nouveau T1 des Blues a pu compter sur son capitaine pour montrer le chemin du succès. Cesar Azpilicueta n'a pas encore marqué en Premier League cette saison, il a profité d'un bon ballon de Callum Hudson-Odoi pour crucifier Nick Pope juste avant la pause.

Et c'est un autre Espagnol qui a terminé le boulot en seconde période. D'un enchaînement contrôle poitrine, volée dans le plafond, Marcos Alonso a doublé la mise à six minutes du terme. Chelsea en profite pour grimper, provisoirement, à la septième place, et revenir à quatre points de Liverpool.