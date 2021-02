Officiel: Lemarchand arrive à l'Antwerp, Junior Pius devient un Canari

Vercauteren et l'Antwerp recherchent une piste défensive et si le Great Old n'a pas su transférer Vukotic, un Français est dans le viseur.

L'Antwerp veut se renforcer dans le secteur défensif et a cru, pendant quelques heures, que Vukotic allait être cet oiseau rare mais les deux clubs n'ont pas su se mettre d'accord. Du coup, le Great Old se penche sur le cas de Maxime Lemarchand. Le Français de 31 ans, sous contrat avec Fulham, a joué deux rencontres cette année et est la piste numéro 1 du matricule du même chiffre d'après Het Nieuwsblad. Mais le temps tourne. Update Un accord est intervenu entre l'Antwerp, Fulham et le Maxime Lemarchand. Ce dernier est prêté jusqu'à la fin de la saison au Great Old. De Fransman Maxime Le Marchand (31) komt op huurbasis over van @FulhamFC. De centrale verdediger tekent tot het einde van het seizoen! #RAFC #OneRedFamily #Transferhttps://t.co/FnKMMKNQzA — Royal Antwerp FC (@official_rafc) February 1, 2021 Dans le même temps, Junior Pius quitte l'Antwerp direction STVV, où il est prêté avec une option d'achat. Junior Pius trekt op huurbasis naar STVV. De Kanaries bedongen ook een aankoopoptie. Veel succes, Junior!#RAFC #OneRedFamily pic.twitter.com/1fWb21RcBb — Royal Antwerp FC (@official_rafc) February 1, 2021





