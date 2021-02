Un joueur de l'OM file au Hertha Berlin

Nemanja Radonjić n'est plus un joueur de Marseille, du moins jusqu'à la fin de la saison. Comme attendu ce lundi, l'ailier (24 ans, 12 apparitions et 2 buts en L1 cette saison) quitte l'Olympique de Marseille à l'occasion de ce mercato d'hiver.

Poussé vers la sortie par le directeur du football phocéen Pablo Longoria, l'international serbe a été prêté, avec une option d'achat fixée à 12,5 millions d'euros, au Hertha Berlin ce lundi.

It’s been a crazy week but thanks to everyone at @HerthaBSC who have worked round-the-clock with utmost dedication. We have signed World Cup Champion @SamiKhedira from @juventusfc and Nemanja Radonjić from @OM_Officiel who I believe has a bright future ahead of him #HaHoHe pic.twitter.com/vbrK4MMh3L