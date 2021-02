🎥 Serie A : Cristiano Ronaldo et la Juventus retrouvent le podium

Buteur face à l'AS Roma ce samedi soir, Cristiano Ronaldo a montré le chemin à son équipe. Vainqueur de la Louve, la Juventus Turin s'installe à la troisième place du classement.

Belle semaine pour la Juventus. Après avoir battu l'Inter Milan en début de semaine, la Vieille Dame s'est une nouvelle fois imposée face à un concurrent direct ce samedi. Le champion d'Italie en titre l'a emporté à domicile face à l'AS Roma dans le cadre de la 21ème journée de Serie A.

Les hommes d'Andrea Pirlo ont fait preuve de réalisme devant le but adverse. En effet, ils ont trouvé le chemin des filets à deux reprises, en n'ayant cadré que deux tentatives sur l'ensemble de la rencontre. C'est Cristiano Ronaldo, déjà auteur d'un doublé face à l'Inter, qui a ouvert le score en première période (voir la vidéo ci-dessous). Lors du second acte, le défenseur brésilien de la Roma, Roger Ibanez, a permis à ses adversaires de faire le break en marquant contre son camp (69ème). Score final : 2-0 pour la Juventus Turin.

Au classement, la Juventus fait une belle opération. Grâce à cette victoire, les Bianconeri passent devant leurs adversaires du jour et grimpent sur le podium en s'emparant de la troisième place (42 points en 20 matchs). Derrière eux, les Giallorossi comptent deux longueurs de retard (40 points) et restent quatrième, tout en ayant joué un match de plus.