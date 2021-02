Eden Hazard relativise: "Les blessures? Ce n'est pas la fin du monde"

D'un transfert à Madrid aux blessures qui s'accumulent, Eden Hazard est passé du rêve au cauchemar au cours des 18 derniers mois, mais il parvient à relativiser ce qui lui arrive.

A nouveau touché, le capitaine des Diables Rouges a manqué plus de 40 machs sur blessure depuis son arrivée au Real. Une situation nouvelle pour Eden Hazard, qui n'avait connu que très peu d'absences prolongées avant de débarquer dans la capitale.

"Ma famille à mes côtés"

Et pourtant, le Brainois relativise. "J'ai la chance d'avoir ma famille à mes côtés quand je suis blessé et coincé à la maison. Ce n'est pas la fin du monde, parce que je peux passer du temps avec mes enfants. Quand tu es blessé et tout seul, cela peut être dur, mais moi, j'ai ma famille pour me soutenir", explique l'aîné de la fratrie Hazard dans un entretien accordé à On the Front Foot.

Mais, même s'il relativise, il se montre aussi fataliste face à la kyrielle de blessures qui l'handicape depuis un peu plus d'un an désormais. "Les blessures que j'ai subies demandent juste du temps pour guérir. Je ne peux qu'attendre, travailler dur pour aller mieux et, quand je suis à la maison, apprécier le temps passé en famille."