Les supporters français s'associent pour défendre les fans marseillais incarcérés

14 supporters sont accusés d'avoir participé aux violents incidents survenus samedi au centre d'entraînement de l'OM. Le procès en comparution immédiate a été renvoyé lundi au 24 février.

L'Association nationale des supporters (ANS) a fait savoir qu'elle s'associait au communiqué commun d'une trentaine de groupes ultras français pour s'indigner de l'incarcération de supporters marseillais la semaine dernière après les incidents de la Commanderie.

"Certains faits perpétrés à la Commanderie sont sans conteste condamnables", peut-on lire dans le communiqué publié ce lundi soir. "Cependant, ces évènements ont donné lieu à un déchaînement médiatique et judiciaire collectif envers les supporters. Après la frénésie de la commission de discipline de la LFP et après les dérives préfectorales autoritaires, c'est au tour de la justice d'immédiateté de s'emparer du "dossier supporters" pour, en l'espace de quelques heures, broyer des vies humaines."

Le procès en comparution immédiate de quatorze fans accusés d'avoir participé aux incidents avait été renvoyé au 24 février, et ce 48 heures après les incidents du centre d'entraînement de l'OM. "Le système de comparution immédiate est malheureusement bien connu, ajoute le communiqué. Seules quelques images sont nécessaires pour que juges et procureurs s'emballent, et tapent vite et fort, pour l'exemple. Le recours aveugle au mandat par dépôt n'a qu'un seul objectif : dissuader les supporters de refuser la comparution immédiate et leur interdire de prendre le temps de se défendre utilement. "