🎥 Bundesliga : Dortmund piétine mais remercie Haaland; Orel Mangala et Dodi Lukebakio partagent la mise; Leverkusen gaspille

Borussia Dortmund - Hoffenheim

Toujours privé de ses Belges, les journées se suivent et se ressemblent pour le Borussia qui fait du surplace. Pour la réception d'Hoffenheim, Sancho (24e) montrait pourtant la marche à suivre. Mais Dabour (31e) puis Bebou (51e) renversaient le cours de la partie mettant les visiteurs aux commandes. Dortmund s'en est finalement remis à son buteur maison Haaland (81e) qui sauvait un point en toute fin de match. Un but contesté par les visiteurs, car un joueur était au sol. Malgré ce point, le Borussia ne s'est pas rassuré avant son déplacement à Séville en Ligue des Champions.

Things got heated after Erling Haaland scored while a Hoffenheim player was down with an injury. pic.twitter.com/9QRv9BeKE7