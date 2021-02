Naufrage collectif pour Michy Batshuayi, Christian Benteke et Crystal Palace corrigés par Burnley

Crystal Palace et ses Diables Rouges accueillaient Burnley pour le compte de la 24e journée de Premier League.

Michy Batshuayi et Christian Benteke étaient tous les deux dans le onze de base pour la venue de Burnley à Selhurst Park. Les visiteurs restaient sur trois rencontres sans victoire et étaient surtout la première équipe non-relégable au classement.

Et pour le coup, Burnley venait en quête de points et affichait ses ambitions sans tarder : Gudmundsson ouvrait le score après cinq petites minutes de jeu, avant que Jay Rodriguez ne double la mise cinq minutes plus tard.

Surpris d'entrée et surtout muets par la suite, les joueurs de Palace encaissaient un troisème but des oeuvres de Lowton (47e) qui fixait au passage le score final.

Le naufrage a été collectif pour les troupes de Roy Hodgson, et ni Michy Batshuayi (remplacé à la 62e) ni Christian Benteke (remplacé à la 76e) ne sont parvenus à faire la différence.

Burnley s'éloigne de la zone rouge et revient à trois points de son adversaire du jour. Crystal Palace reste 13e.