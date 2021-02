Israël propose d'accueillir des rencontres de l'Euro

Le pays, qui est bien avancé dans sa campagne de vaccination contre le Covid-19, propose d'accueillir des joutes européennes mais aussi des rencontres de l'Euro.

Après avoir mis en avant son intense campagne vaccinale, avec déjà 45% de la population protégée par une première injection, et son projet de "badge "immunitaire conditionnant l'accès aux salles de sport, aux concerts ou aux restaurants, Israël a proposé à l'UEFA d'accueillir l'Euro en juin et juillet prochain, ainsi que des rencontres de la Ligue des champions et de l'Europa League, si la pandémie contraint les stades européens au huis clos, a relayé l'AFP.

Le patron de l'UEFA Aleksander Ceferin "a déclaré que s'il n'y a pas d'évolution positive sur le continent dans les prochains mois, la possibilité de jouer (en Israël) la Ligue des champions sera assurément prise en compte", selon la Fédération israélienne.

Un porte-parole de l'instance européenne interrogé par l'AFP a confirmé qu'Israël avait proposé à l'UEFA d'utiliser ses infrastructures cette année au cas où. "L'UEFA compte cependant organiser tous ses événements - y compris les finales de compétitions de club et l'Euro - dans les villes déjà choisies et travaille assidûment avec ses partenaires et parties prenantes afin de garantir cela", a déclaré ce porte-parole.