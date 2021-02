Vahid Halilhodzic dézingue la gestion et le...recrutement du FC Nantes

Déçu de la situation actuelle du FC Nantes, 18e de Ligue 1, le Bosnien n'épargne pas la direction du club.

Entraîneur du FC Nantes entre octobre 2018 et juillet 2019, Vahid Halilhodzic revient sur son passage sur le banc des Canaris lors d'un entretien accordé à L'Equipe. "Je suis parti parce que je n’étais pas d’accord avec la politique sportive du club. La tête haute. Quand l’entraîneur n’a aucune influence… Ce n’est quand même pas au club de décider qui va jouer ou qui va partir. Je n’étais pas d’accord. Ce qui ressortait, c’était de l’improvisation et de l’incompétence à tous les niveaux", a souligné Halilhodzic.

Le Bosnien a ensuite pointé du doigt le recrutement. "On avait formé une cellule, on avait travaillé pour la saison suivante. Je voulais vraiment aider, reconstruire quelque chose de durable. Je voulais qu’on puisse envisager l’Europe. (...) On avait ciblé des joueurs en fonction des moyens. Tu regardes des joueurs de L2, d’équipes qui descendent. J’avais contacté plusieurs joueurs en fin de contrat, des joueurs mis de côté. Mais un jour on vous dit : 'Oui, oui, on va le faire.' Puis un autre que c’est cher. Quand, pour un joueur à 90 ou 100 000 brut, on commence par proposer 25 ou 30 000, c’est sûr, il ne viendra pas. Et que quelqu’un de l’extérieur au club amène des joueurs (l’agent Mogi Bayat, ndlr), ça, je ne pouvais pas l’accepter. (...) Maintenant c’est son club (à Waldermar Kita), il a investi. Mais sportivement, ça ne peut pas être comme ça...", a conclu coach Vahid.