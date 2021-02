🎥 Un point c'est tout

La rencontres entre Nantes et l'Olympique de Marseille n'aura pas été le match du week-end. Heureusement qu'il y a eu l'erreur de Mandanda.

Nantes et Marseille sont dans le creux. D'un côté, on a changé d'entraîneur après le départ de Raymond Domenech, de l'autre on attend Sampaoli.

A La Beaujoire, les deux équipes se sont livrées un match pour ne pas....perdre. La première période accouche d'un 0-0 insipide.

En deuxième période, Blas ouvre le score grâce.... à une énorme erreur de Mandanda. Dimitri Payet va sauver un point pour ses couleurs dans la foulée. C'est terminé, à part l'expulsion de Sakai pour un coup de pied digne du karaté. Un point partout, personne n'est plus avancé.