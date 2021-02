Pep Guardiola: "Cette série finira par s'arrêter"

City carbure au super, mais le coach espagnol sait que ça ne sera pas éternel.

Grâce à un but de Raheem Sterling inscrit après une minute de jeu seulement, Manchester City a aligné son 18e succès consécutif, dimanche en Premier League. Et Pep Guardiola est un entraîneur fier. "Je suis surpris et impressionné", confie-t-il.

"Dans ce championnat où toutes les équipes perdent des points, rester invaincu c'est exceptionnel", insiste encore le coach de City qui sait aussi que ça ne durera pas infiniment. "Cette série finira pas s'arrêter et on finira par perdre des matchs", conclut-il. En attendant, les Cityzens tenteront de prolonger le plaisir, en Ligue des Champions, mercredi à Mönchengladbach.