Kylian Mbappé est toujours le joueur le plus cher au monde selon KPMG, un Diable rouge dans le top 10

Malgré les baisses liées à la crise sanitaire, l'attaquant du PSG est toujours le joueur à la plus grande valeur marchande au monde.

Kylian Mbappé est toujours le joueur le plus cher au monde, selon une étude de KPMG publiée ce mardi. Cette dernière souligne le fait que la crise du coronavirus a engendré une baisse globale des valeurs des joueurs.

Toutefois selon le cabinet d'audit et de conseil, Kylian Mbappé reste le joueur à la plus grande valeur marchande au monde. Le champion du monde vaut 185 M€ et devance Harry Kane (125 M€), Raheem Sterling (125 M€) et Jadon Sancho (118 M€).

Neymar complète le top 5 à égalité avec Mohamed Salah et Marcus Rashford pour une valeur de 115 M€. Kevin de Bruyne (114 M€), Trent Alexander-Arnold (111 M€) et Sadio Mané (110 M€) figurent également dans le top 10.