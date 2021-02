Le jeune belge Emmanuel Matuta prolonge au PSV Eindhoven

Actif en Keuken Kampioen Divisie avec le PSV Youth, Emmanuel Matuta (19 ans depuis hier) est l'un des joueurs les plus prometteurs du club néerlandais, qui compte indéniablement sur lui. La preuve : le PSV Eindhoven vient de lui offrir en grande pompe, pour son anniversaire, un nouveau contrat courant jusqu'en 2023. "J'ai encore beaucoup de choses à prouver, mais j'ai déjà eu la chance de m'asseoir sur le banc en Europa League. J'arrive", sourit-il dans une vidéo partagée par le club.

The best possible birthday (yesterday) gift for 𝗠𝗮𝘁𝘂𝘁𝗮... 🎁



⇢ New contract signed! ✔📝