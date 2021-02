Le regretté Louis Nicollin aura droit à son musée à Montpellier

Louis Nicollin, décédé le 29 juin 2017, était célèbre pour sa gouaille et son franc-parler mais aussi pour son incroyable collection de maillots de football. Celle-ci sera exposée au stade de Montpellier.

L'ancien président du Montpellier HSC disposait ainsi d'une collection de près de 13.000 pièces, qui sont actuellement stockées dans sa propriété du Mas Saint-Gabriel. Au décès de Louis Nicollin en 2017, il était cependant presque certain que ces trésors seraient rendus publics, et ce sera le cas : Midi Libre nous apprend via Laurent Nicollin, fils de Louis, que la collection sera exposée au futur stade de Montpellier, à partir de 2024 ou 2025.