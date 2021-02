Thorgan Hazard est de retour à l'entraînement collectif !

Le Borussia Dortmund a annoncé que Thorgan Hazard était de retour ce mardi à l'entraînement collectif. Une bonne nouvelle pour le club et pour les Diables Rouges.

Le Borussia Dortmund récupérait plusieurs joueurs importants à l'entraînement cette semaine : Thorgan Hazard, absent depuis le 22 décembre et une blessure musculaire et qui avait déjà repris l'entraînement individuel la semaine passée, mais aussi le portier Roman Bürki et le défenseur Dan-Axel Zagadou.

Thorgan Hazard pourrait donc être de la partie ce samedi pour la réception de l'Arminia Bielefeld de Michel Vlap (23e journée de Bundesliga).