Les Diables Rouges auront-ils leur vaccin pour l'Euro ? "Ils ne sont pas une priorité maintenant"

Les Diables Rouges doivent disputer l'Euro en juin. Il est possible que l'UEFA dise que tous les joueurs doivent être vaccinés. Cela peut également devenir une exigence pour les Jeux olympiques.

La vaccination est en place en Belgique et certains groupes sont plus prioritaires par rapport à d'autres. Avec l'Euro en approche, la question est de savoir si les Diables Rouges devront se faire vacciner pour y participer.

"Je comprends également le rôle social exemplaire des athlètes, mais où tracez-vous la limite?", confie Dirk Ramaekers, chef du groupe de travail sur la vaccination à Het Laatste Nieuws. "Car directement, la fédération de basketball appellera aussi (pour se faire vacciner afin de jouer, NDLR). Le nombre d'athlètes doit être très restrictif, sinon vous parlerez immédiatement de milliers de vaccins."

Cependant, le Comité olympique et interfédéral belge (COIB) a besoin de 500 vaccins pour le Team Belgium et les Diables Rouges seulement 60 injections. "Cela sera certainement discuté et examiné pour la phase 2. Politiquement, ils ne sont pas une priorité pour le moment. La stratégie globale est fixée, mais nous gardons l'esprit ouvert et je n'exclus pas que certains groupes soient prioritaires pour certaines raisons. Il faut que ce soit alors être socialement justifiable."