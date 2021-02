🎥 Un nouveau venu sur le podium: le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions

Eux, écrivent l'histoire de la Ligue des Champions depuis près de 15 ans désormais. Et, à ce petit jeu, Cristiano Ronaldo a fait le break devant son illustre rival. Muet lors de son huitième de finale aller à Porto, le Portugais (134 buts en C1) conserve une sacrée marge sur l'Argentin, qui a inscrit le 119e but de sa carrière en C1 contre le PSG.

Inarrêtable en Bundesliga, où, avec 26 buts inscrits, il a une marge de huit buts sur son premier poursuivant au classement des buteurs, Robert Lewandowski s'est fait plus discret en Ligue des Champions cette saison. Le but de mardi à Rome était seulement le quatrième du Polonais sur la scène européenne cette saison. Mais le 72e au total, en C1: il devance désormais Raul (71) au classement historique des buteurs.

