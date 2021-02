Premier League : Gareth Bale prend son envol et Tottenham roule sur Burnley

Auteur d'un doublé, Gareth Bale a pleinement participé à la victoire de Tottenham contre Burnley ce dimanche après-midi.

Tottenham se reprend. Après avoir connu deux défaites consécutives en championnat (face à Manchester City puis West Ham), le club londonien a retrouvé le chemin de la victoire de dimanche. Grace à un Gareth Bale en feu, les Spurs se sont largement imposés face à Burnley, dans le cadre de la 26ème journée de Premier League.

Titulaire sur le flanc droit de l'attaque, le Gallois a inscrit un doublé en inscrivant le premier (2ème) et le dernier but (55ème) de son équipe, avant de céder sa place. Harry Kane et Lucas ont également trouvé la faille. De son côté, l'international belge Toby Alderweireld a disputé l'intégralité de la rencontre. Score final : 4-0 pour Tottenham.

Au classement, Tottenham grimpe à la huitième place, devant Arsenal. Les hommes de José Mourinho comptent désormais 39 points pris en 25 matchs joués. Toutefois, ils pourraient perdre leur rang en cas de victoire d'Aston Villa contre Sheffield United mercredi prochain (coup d'envoi à 19h).