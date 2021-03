Fin de saison et pas d'Euro pour un international néerlandais du Bayer Leverkusen

Blessé gravement ce week-end lors du duel face à Fribourg, Timothy Fosu-Mensah ne jouera plus cette saison et manquera l'Euro.

Le jeune défenseur néerlandais Timothy Fosu-Mensah (23 ans) s'est rompu le ligament croisé antérieur du genou ce week-end lors de la défaite du Bayer Leverkusen face au SC Fribourg. Le joueur, arrivé cet hiver en provenance de Manchester United où il a été formé, ne jouera plus cette saison et manquera donc également l'Euro 2021, lui qui compte trois caps avec les Pays-Bas et espérait retrouver la sélection après être rapidement devenu titulaire en Bundesliga.