Muzamel Rahmat
| Commentaire
Le sort s'acharne sur le Club de Bruges : Ivan Leko cherche des solutions
Le stage du Club de Bruges à Marbella est perturbé par la pluie, avec des terrains inondés et des séances d'entraînement annulées.

Le stage du Club de Bruges en Espagne commence très mal. Les joueurs espéraient trouver du soleil, mais les Brugeois font face à la pluie depuis leur arrivée. À cause de l'eau, les terrains d'entraînement sont totalement inondés et impraticables.

Entraînement annulé

Ce dimanche matin, le staff a dû annuler la séance de 10h30 selon Het Nieuwsblad. Comme le ballon ne pouvait pas rouler sur la pelouse, les joueurs ont dû se contenter d'une séance de course à pied.

La suite de la journée s’annonce tout aussi compliquée. Il devrait pleuvoir jusqu’au soir et l’entraînement de 16h00 pourrait ne pas avoir lieu. Le programme est chamboulé et le staff doit s’adapter pour garder les joueurs en forme.

Depuis samedi soir, la malchance s'acharne sur les Blauw en Zwart. Dès leur premier entraînement, ils ont dû travailler sous un déluge. Un début de stage loin d'être idéal.


Le beau temps et le soleil ne sont prévus que pour mardi dans la région de Marbella. D'ici là, le Club de Bruges va devoir s'adapter et espérer que l'eau s'évacue des terrains.

