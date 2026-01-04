Un nouveau gardien fait son apparition au Standard de Liège

En stage au Portugal, le Standard de Liège doit s'adapter sans Mathieu Epolo et en profite pour tester plusieurs options dans les buts.

Le Standard de Liège s’est envolé pour le Portugal avec un groupe légèrement remanié. Pour ce stage hivernal, l’entraîneur Vincent Euvrard doit composer sans Matthieu Epolo, actuellement à la CAN.

Le Standard devra s’appuyer sur d’autres profils pour assurer la continuité durant la préparation. Une situation loin d’être idéale, mais anticipée. Dans les buts, plusieurs options sont disponibles.

Un nouveau gardien

Lucas Pirard et Quentin Durka sont présents, tout comme le jeune Esteban Levaux, âgé de 16 ans. Le Bosnien Belmin Dizdarevic, 24 ans, a rejoint le groupe après avoir signé un contrat de courte durée. Passé par l’équipe B de Montpellier, il est là pour prouver sa valeur.

Arrivé gratuitement, Dizdarevic veut profiter de ce stage pour se montrer. L’absence de Matteo Godfroid lui donne une chance de convaincre le staff.

Les supporters suivront de près les performances de ce nouveau gardien qui cherche à se faire un nom au club.



