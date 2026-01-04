Le dernier Mondial de Thibaut Courtois avec les Diables Rouges ? Le gardien se confie

Le dernier grand tournoi de Thibaut Courtois ? Selon ses mots, cette Coupe du monde devrait être la dernière de sa carrière internationale.

Thibaut Courtois a profité d'un entretien avec Sporza pour revenir sur son parcours mouvementé avec les Diables Rouges. Le gardien du Real Madrid a repris sa place dans le groupe après deux ans d'absence suite à ses tensions avec l'ancien sélectionneur Domenico Tedesco.

Le portier a expliqué qu'il devait s'adresser à ses coéquipiers pour assumer ses choix. "Il était important pour moi de revenir et de donner ma version des faits aux autres joueurs. Je me suis excusé à ce moment-là. C'est formidable de rejouer pour l'équipe nationale", a-t-il confié.

Il a également poussé un coup de gueule contre ceux qui remettaient en cause son attachement au pays. "Certains prétendaient que je n'étais pas blessé. J'ai dépensé une fortune pour aller en Belgique car je tenais à voir l'équipe. Tant pis, c'est un combat inégal. Je veux donner le meilleur de moi-même pour la sélection."

Son dernier mondial ?

À 33 ans, le géant commence à planifier son départ à la retraite. Il ne se voit pas continuer longtemps, surtout avec la relève qui arrive. "J’aurai 38 ans en 2030. Je pense qu’il faut savoir se retirer à un moment donné. Nous avons beaucoup de gardiens talentueux en Belgique."



Son contrat au Real Madrid se termine dans 18 mois. Courtois aura 34 ans lors du prochain Mondial aux États-Unis, au Canada et au Mexique, ce qui pourrait être le dernier grand rendez-vous de sa carrière.