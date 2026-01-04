Un transfert record entre Bruges et Liverpool ? Le dossier prend un virage inattendu

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Un transfert record entre Bruges et Liverpool ? Le dossier prend un virage inattendu
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Contrairement aux récentes rumeurs de transfert, Liverpool ne serait pas prêt à dépenser 50 millions d'euros pour Joel Ordonez.

Le feuilleton Joel Ordonez vient de prendre un virage inattendu. Alors que tout le monde annonçait un départ record à 50 millions d'euros vers Liverpool, le média anglais Mail Sport affirme que c’est faux.

Aucun accord

Pour le moment, aucun accord n'a été trouvé entre le Club de Bruges et le club anglais pour le défenseur. Liverpool suit le jeune Équatorien, mais sans aller plus loin. Le club préfère regarder les autres options pour renforcer sa défense.

La direction de Bruges n'avait pas envie de se séparer de son titulaire, surtout sans avoir de remplaçant de son niveau. Garder Ordonez est essentiel pour espérer décrocher le titre en fin de saison.

Avec une valeur marchande de 28 millions d'euros selon Transfermarkt, Bruges espère toucher plus en étant patient. Le vendre cet hiver était trop risqué pour l'équilibre de l'équipe.


Joel Ordonez devrait terminer la saison sous les couleurs brugeoises. Par contre, ça ne devrait pas être le cas à la fin de la saison.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
FC Bruges
Liverpool
Joel Ordonez

Plus de news

Après Anderlecht, le Club de Bruges passe aussi à côté d'un grand talent

Après Anderlecht, le Club de Bruges passe aussi à côté d'un grand talent

14:30
Le sort s'acharne sur le Club de Bruges : Ivan Leko cherche des solutions

Le sort s'acharne sur le Club de Bruges : Ivan Leko cherche des solutions

11:30
Un nouveau gardien fait son apparition au Standard de Liège

Un nouveau gardien fait son apparition au Standard de Liège

14:00
La direction de l'AS Monaco a tranché pour l'avenir de Sébastien Pocognoli

La direction de l'AS Monaco a tranché pour l'avenir de Sébastien Pocognoli

13:30
1
C'est officiel : un autre jeune talent quitte Anderlecht pour un club de Pro League

C'est officiel : un autre jeune talent quitte Anderlecht pour un club de Pro League

13:02
Un ancien Diable Rouge dézingue complètement Hans Vanaken

Un ancien Diable Rouge dézingue complètement Hans Vanaken

08:00
Un Belge va vivre le derby le plus proche du monde

Un Belge va vivre le derby le plus proche du monde

12:00
De la Premier League à la Suisse : le virage surprenant d'un ancien d'Anderlecht

De la Premier League à la Suisse : le virage surprenant d'un ancien d'Anderlecht

11:00
Anderlecht risque de grincer des dents : le Club de Bruges relance une piste très sensible

Anderlecht risque de grincer des dents : le Club de Bruges relance une piste très sensible

10:00
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/01: Tzolis

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/01: Tzolis

07:00
Le dernier Mondial de Thibaut Courtois avec les Diables Rouges ? Le gardien se confie

Le dernier Mondial de Thibaut Courtois avec les Diables Rouges ? Le gardien se confie

10:30
Un grand club de Premier League a tranché : un joueur du Club de Bruges ciblé

Un grand club de Premier League a tranché : un joueur du Club de Bruges ciblé

07:00
Le vestiaire d'Anderlecht n'a qu'une seule idée en tête

Le vestiaire d'Anderlecht n'a qu'une seule idée en tête

08:47
Le même problème qu'en 2025 : le coach d'un Diable Rouge vole à sa rescousse

Le même problème qu'en 2025 : le coach d'un Diable Rouge vole à sa rescousse

09:30
"Plus il y a d'enjeu, plus il a envie de briller" : Vincent Mannaert séduit par un joueur du Club de Bruges

"Plus il y a d'enjeu, plus il a envie de briller" : Vincent Mannaert séduit par un joueur du Club de Bruges

22:30
L'Union championne sans star ni miracle : voilà pourquoi ça fonctionne

L'Union championne sans star ni miracle : voilà pourquoi ça fonctionne

08:20
Le Mali de Tom Saintfiet sort la Tunisie et rejoint les quarts de finale de la Coupe d'Afrique

Le Mali de Tom Saintfiet sort la Tunisie et rejoint les quarts de finale de la Coupe d'Afrique

09:05
David Hubert a-t-il quitté OHL pour l'argent ? Sa réponse est claire

David Hubert a-t-il quitté OHL pour l'argent ? Sa réponse est claire

07:30
Le timing est parfait : Ivan Leko et le Club de Bruges retrouvent le sourire

Le timing est parfait : Ivan Leko et le Club de Bruges retrouvent le sourire

20:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/01: Kompany - Vandenbergh - Gigot

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/01: Kompany - Vandenbergh - Gigot

23:00
Bruges va perdre un pilier, mais aurait déjà un oeil sur un remplaçant

Bruges va perdre un pilier, mais aurait déjà un oeil sur un remplaçant

18:30
Un coup inattendu du Bayern Munich : Vincent Kompany a un nouveau talent sous ses ordres

Un coup inattendu du Bayern Munich : Vincent Kompany a un nouveau talent sous ses ordres

23:00
De la D4 allemande à la Ligue des champions : les premiers mots de la nouvelle recrue de l'Union

De la D4 allemande à la Ligue des champions : les premiers mots de la nouvelle recrue de l'Union

21:40
Arsenal s'impose à Bournemouth et met la pression sur Manchester City

Arsenal s'impose à Bournemouth et met la pression sur Manchester City

21:21
"Il doit être au sommet de sa forme" : Hein Vanhaezebrouck prévient un Diable Rouge avant la Coupe du monde

"Il doit être au sommet de sa forme" : Hein Vanhaezebrouck prévient un Diable Rouge avant la Coupe du monde

22:04
Nathan De Cat au Bayern Munich ? L'avis tranché de Vincent Mannaert sur le prodige d'Anderlecht

Nathan De Cat au Bayern Munich ? L'avis tranché de Vincent Mannaert sur le prodige d'Anderlecht

21:00
Monaco inquiète de plus en plus : la situation se complique pour Sébastien Pocognoli

Monaco inquiète de plus en plus : la situation se complique pour Sébastien Pocognoli

20:30
📷 Un Youri Tielemans record : les chiffres de patron du Diable Rouge ce samedi

📷 Un Youri Tielemans record : les chiffres de patron du Diable Rouge ce samedi

19:00
Le futur casse-tête de Rudi Garcia ? Un Diable Rouge repris une fois sort une grosse prestation en Serie A

Le futur casse-tête de Rudi Garcia ? Un Diable Rouge repris une fois sort une grosse prestation en Serie A

19:30
La Gantoise aurait une piste étonnante pour se renforcer cet hiver

La Gantoise aurait une piste étonnante pour se renforcer cet hiver

18:00
OFFICIEL : l'Union Saint-Gilloise annonce sa première recrue hivernale

OFFICIEL : l'Union Saint-Gilloise annonce sa première recrue hivernale

17:30
🎥 Tielemans donne un assist... et le concurrent de Matz Sels se ridiculise

🎥 Tielemans donne un assist... et le concurrent de Matz Sels se ridiculise

16:30
Pas de foot en Wallonie ce soir : remise générale en D2 et D3 ACFF !

Pas de foot en Wallonie ce soir : remise générale en D2 et D3 ACFF !

17:00
Le dernier tournoi de Romelu Lukaku ? Vincent Mannaert donne son avis !

Le dernier tournoi de Romelu Lukaku ? Vincent Mannaert donne son avis !

16:00
Un grand club belge manquera le gala du Soulier d'Or

Un grand club belge manquera le gala du Soulier d'Or

15:30
Le coach de deux Diables Rouges pourrait remplacer Maresca à Chelsea

Le coach de deux Diables Rouges pourrait remplacer Maresca à Chelsea

15:00

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 20
Aston Villa Aston Villa 3-1 Nottingham Forest Nottingham Forest
Wolverhampton Wolverhampton 3-0 West Ham Utd West Ham Utd
Brighton Brighton 2-0 Burnley Burnley
Bournemouth Bournemouth 2-3 Arsenal Arsenal
Leeds United Leeds United 13:30 Manchester United Manchester United
Fulham Fulham 16:00 Liverpool Liverpool
Everton Everton 16:00 Brentford Brentford
Newcastle Utd Newcastle Utd 16:00 Crystal Palace Crystal Palace
Tottenham Tottenham 16:00 Sunderland Sunderland
Manchester City Manchester City 18:30 Chelsea Chelsea
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved