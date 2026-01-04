Un transfert record entre Bruges et Liverpool ? Le dossier prend un virage inattendu

Contrairement aux récentes rumeurs de transfert, Liverpool ne serait pas prêt à dépenser 50 millions d'euros pour Joel Ordonez.

Le feuilleton Joel Ordonez vient de prendre un virage inattendu. Alors que tout le monde annonçait un départ record à 50 millions d'euros vers Liverpool, le média anglais Mail Sport affirme que c’est faux.

Aucun accord

Pour le moment, aucun accord n'a été trouvé entre le Club de Bruges et le club anglais pour le défenseur. Liverpool suit le jeune Équatorien, mais sans aller plus loin. Le club préfère regarder les autres options pour renforcer sa défense.

La direction de Bruges n'avait pas envie de se séparer de son titulaire, surtout sans avoir de remplaçant de son niveau. Garder Ordonez est essentiel pour espérer décrocher le titre en fin de saison.

Avec une valeur marchande de 28 millions d'euros selon Transfermarkt, Bruges espère toucher plus en étant patient. Le vendre cet hiver était trop risqué pour l'équilibre de l'équipe.



Joel Ordonez devrait terminer la saison sous les couleurs brugeoises. Par contre, ça ne devrait pas être le cas à la fin de la saison.