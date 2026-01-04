Anderlecht risque de grincer des dents : le Club de Bruges relance une piste très sensible

Muzamel Rahmat
Anderlecht risque de grincer des dents : le Club de Bruges relance une piste très sensible
Le Club de Bruges veut un ailier cet hiver et pourrait relancer la piste Samuel Edozie. Proche du club l'été dernier, l'ancien joueur d'Anderlecht cherche du temps de jeu.

Le Club de Bruges a l'intention de bouger sur le marché des transferts cet hiver avec Ivan Leko. Même s'il n'y a pas encore de pistes concrètes, les Blauw en Zwart veulent recruter un ailier.

Le dossier Samuel Edozie est toujours sur la table. L’été dernier, l’ailier était tout proche de rejoindre Bruges, malgré l’intérêt du RC Strasbourg. Le transfert avait finalement échoué et Edozie était retourné à Southampton.

L'ailier hésitait entre Strasbourg et le Club de Bruges. Edozie voulait rejoindre le Club, mais les clubs ne se sont pas mis d’accord, malgré son envie de voir le transfert se faire.

Edozie cherche du temps de jeu

Ce transfert était délicat car Edozie avait joué la saison dernière à Anderlecht, où il était prêté par Southampton. Il a disputé 32 matches avec les Mauves, mais n’a pas été conservé.

Une nouvelle tentative pourrait avoir lieu cet hiver. Diakhon n’a pas encore convaincu à Bruges et Edozie, souvent freiné par les blessures, cherche plus de temps de jeu.

