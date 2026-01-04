Un ancien Diable Rouge dézingue complètement Hans Vanaken

Marc Degryse n'a pas été tendre avec Hans Vanaken. Pour l'ancien Diable Rouge, c'est un autre joueur du Club de Bruges qui doit remporter le Soulier d'Or.

Lors d’un long entretien accordé à Het Laatste Nieuws, Marc Degryse a été interrogé sur le joueur qui mérite le trophée du Soulier d’Or. Pour lui, il n’y a pas de débat. "Tzolis est clairement mon favori", affirme-t-il.

Degryse estime que ses prestations doivent être analysées avec plus de recul. Il cite plusieurs grands rendez-vous où, selon lui, Hans Vanaken n’a pas été assez décisif.

Le regard de Degryse sur la saison de Vanaken

L’ancien Diable Rouge rappelle qu’un joueur triple lauréat du Soulier d’Or doit faire la différence dans les moments clés. "Où était-il lors de la double confrontation contre l’Union, qui a été décisive pour le titre ? Quand on a gagné trois fois le Soulier d’Or, on s'attend à ce que Vanaken fasse la différence quand ça compte", explique Degryse.

Il précise que les matches face à des équipes moins bien classées pèsent moins dans son jugement. Au moment de remplir son bulletin, sa conclusion était claire : "Hans… pas cette fois."



Même s’il n’a pas voté pour Vanaken, Degryse respecte les choix des autres votants. "Si vous voulez offrir un quatrième Soulier d’Or à Vanaken, allez-y", glisse-t-il. Il ajoute qu’un tel exploit permettrait à Vanaken de rejoindre Paul Van Himst et d’entrer encore un peu plus dans l’histoire.