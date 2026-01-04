Le Mali de Tom Saintfiet sort la Tunisie et rejoint les quarts de finale de la Coupe d'Afrique

Le Mali s'est qualifié pour les quarts de finale de la CAN. L'entraîneur belge Tom Saintfiet était très ému sur le banc de touche.

Le Mali a réalisé un exploit monumental samedi soir à Casablanca. L’équipe a joué à dix pendant presque tout le match après l’exclusion de Woyo Coulibaly. La Tunisie a ouvert le score à la 88e minute, les joueurs de Tom Saintfiet ont égalisé sur penalty dans les dernières secondes du temps additionnel.

Jusqu'au bout

Le suspense s'est prolongé jusqu'au bout de la nuit avec une séance de tirs au but. Le Mali a mal commencé sa série, puis il a profité des erreurs tunisiennes pour reprendre l'avantage. El Bilal Touré a délivré son peuple en inscrivant son tir, envoyant ses coéquipiers en quarts de finale.

Les joueurs ont dû puiser dans leurs réserves pour compenser le manque d'un homme sur le terrain. Sur le papier, c'était la Tunisie qui était favorite.

Le coach belge quitte Casablanca avec un groupe uni, marqué par ce match, et prêt à se battre contre n’importe qui. Il déclarait au micro de BeIN Sports : "Mon équipe a très bien joué, on avait confiance et je suis très fier. On avait de la discipline."



Le prochain rendez-vous aura lieu le 9 janvier à Tanger, face au Sénégal. Un gros morceau, mais après ce qu’ils viennent de vivre, les Maliens peuvent y croire.